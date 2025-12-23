ETV Bharat / state

ਮੁੜ ਕੋਹਰੇ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੰਢਾ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ। ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ।

Punjab dense fog orange alert
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 23, 2025 at 8:53 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਲਰਟ?

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਥਾਂ ਔਰੇਂਜ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਜਾਣੋ, ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ -

ਸ਼ਹਿਰਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ22 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਜਲੰਧਰ 23 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ23 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਬਠਿੰਡਾ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਪਟਿਆਲਾ25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ

ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਤਾਪਮਾਨ?

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ (22 ਦਸੰਬਰ) ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 3.2 ਡਿਗਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਿਖੇ 24.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ 3.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 7.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਠੰਢਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

