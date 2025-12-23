ਮੁੜ ਕੋਹਰੇ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੰਢਾ?

ਮੁੜ ਕੋਹਰੇ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੰਢਾ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ। ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ।
Published : December 23, 2025 at 8:53 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਲਰਟ?
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਥਾਂ ਔਰੇਂਜ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ, ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ -
|ਸ਼ਹਿਰ
|ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ
|ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
|22 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਜਲੰਧਰ
|23 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਲੁਧਿਆਣਾ
|23 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਬਠਿੰਡਾ
|25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਪਟਿਆਲਾ
|25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ
|25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 21-12-2025 pic.twitter.com/NtF2v8CIQw— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) December 21, 2025
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਤਾਪਮਾਨ?
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ (22 ਦਸੰਬਰ) ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 3.2 ਡਿਗਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਿਖੇ 24.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ 3.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 7.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਠੰਢਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।