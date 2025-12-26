ETV Bharat / state

ਠੰਢ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਔਰੇਂਜ ਅਲ਼ਰਟ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਦਾ ਕਹਿਰ। ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ।

Punjab dense fog orange alert
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 26, 2025 at 7:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਠੰਢ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੰਢ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਤਾਪਮਾਨ?

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ (25 ਦਸੰਬਰ) ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ -1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ 25.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਾਣੋ, ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ -

ਸ਼ਹਿਰਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਜਲੰਧਰ 21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਬਠਿੰਡਾ 24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਪਟਿਆਲਾ21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ

ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਢਾ ਸ਼ਹਿਰ

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ -1.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 4.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਧ ਠੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਲਰਟ?

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਰਹੇਗਾ।

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ
PUNJAB DENSE FOG
PUNJAB WEATHER UPDATE
ਪੰਜਾਬ ਮੌਸਮ
PUNJAB DENSE FOG ORANGE ALERT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.