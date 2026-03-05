ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ: ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

PUNJAB DEBT
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 5, 2026 at 9:16 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (NITI Aayog) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਮੈਕਰੋ ਐਂਡ ਫਿਸਕਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਆਫ ਪੰਜਾਬ' ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਰਾਜ ਨੇ 20,769 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ 4.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਹ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਇੰਡੀਆ (PRS India) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 2025-26 ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਦਾ 'ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ' ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 35% ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਕਮ ਤੇ 50% ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 48.25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 44.47% 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚੋਂ 85% ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।"

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਬੈਨਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ।"

Bikram Singh Majithia also surrounded the government
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ (X @ Bikram Singh Majithia)

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਆਪ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਯਾਨਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹80,000 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ₹1,200 ਕਰੋੜ ਹੀ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹1,36,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹1,35,363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ। 2016-17 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ₹1,82,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ ₹2,81,772 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ₹4,17,136 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

PUNJAB DEBT
ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ (Etv Bharat)

ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੋੜਨ ਦਾ ਬੋਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 20,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

