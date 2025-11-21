'ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕਜੁਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ', ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਐਮਪੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

'ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕਜੁਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ', ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਐਮਪੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਅਮੇਠੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜਲਦ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।
Published : November 21, 2025 at 7:39 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਦਰੁਨੀ ਤਕਰਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਅਮੇਠੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ।
'ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ'
ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ'। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡ ਗਰਨੇਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ?2029 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਹਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ?'