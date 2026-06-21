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ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਈ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

PUNJAB CONGRESS MEET HIGH COMMAND
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 21, 2026 at 12:36 PM IST

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Updated : June 21, 2026 at 12:51 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ,ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ,ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਦਿੱਗਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

'ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ'

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੀਟਿੰਗ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ।"

ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 14 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ? ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 70 ਤੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।"-ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ,ਆਗੂ,ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ

'ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ'

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ ।"

Last Updated : June 21, 2026 at 12:51 PM IST

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ
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PUNJAB CONGRESS MEET HIGH COMMAND

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