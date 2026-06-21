ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਈ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : June 21, 2026 at 12:36 PM IST|
Updated : June 21, 2026 at 12:51 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ,ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ,ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਦਿੱਗਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Delhi: On meeting with LoP in Lok Sabha Rahul Gandhi, Punjab Congress MLA Partap Singh Bajwa says, “The meeting was fruitful. We discussed the betterment of Punjab and the Congress party. We have left it to Rahul Gandhi; whatever he feels is good for Punjab, will be done. The… pic.twitter.com/5ReTt2QytR— IANS (@ians_india) June 21, 2026
'ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ'
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੀਟਿੰਗ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ।"
ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 14 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ? ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 70 ਤੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।"-ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ,ਆਗੂ,ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
Delhi: Punjab Congress MLA Partap Singh Bajwa says, “I only want to say one thing. In 2024, Congress won 8 out of 14 parliamentary seats- one from Chandigarh and seven from Punjab. If in the mid-term we can win 8 parliamentary seats, then why can’t we win now? God bless us, and… pic.twitter.com/Y9O7W4ntky— IANS (@ians_india) June 21, 2026
'ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ'
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ ।"
Delhi: Punjab Congress leaders, including MP Charanjit Singh Channi, left after a meeting with the party's senior leadership pic.twitter.com/xeVIBgte1A— IANS (@ians_india) June 21, 2026