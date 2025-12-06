ETV Bharat / state

ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਘੇਰਾਂਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲੇ MP ਵੜਿੰਗ

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਸਦ ਵੜਿੰਗ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।

MP Raja Warring
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 6, 2025 at 10:27 PM IST

2 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਝੜਪ 'ਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾੜੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਾਸੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੇ ਅਨਸਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ (Etv Bharat)

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਲੀਡਰ

ਸਾਂਸਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ੁਭਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।"

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਹੈ।"

