"ਸੀਐਮ ਸਾਬ੍ਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ", "ਸੁਣਦਾ-ਸੁਣਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਕਲੀ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿਆਂ.." ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਨਕਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਕਲ।
Published : May 1, 2026 at 4:18 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਨਾਲ ਵਿਅੰਗ: "ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਣ"
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅਨੋਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ 'ਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ। ਮਖੌਟਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਗੂ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ੍ਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ" ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ-ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਕਲੀ ਤਾਂ ਪਾ ਲਈਏ", ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿੱਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾ ਲਈਆਂ ਸੀਐਮ ਸਾਬ੍ਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਢੇ 700 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੇਬਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ"। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਵੜਿੰਗ ਸਾਬ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਮੰਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣੇ ਨੇ..."। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਣ... ਮੈਂ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਪ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ।" ਇਸ ਵਿਅੰਗ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ "ਸੱਤ-ਸੱਤ ਐਮ.ਪੀ. ਭੱਜ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ।" ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Chandigarh: Punjab Congress President Amrinder Singh Raja Warring says, " ...you did not make rajya sabha members from among the common people. this is the issue among the public..." pic.twitter.com/j7GUbDlS8p— IANS (@ians_india) May 1, 2026
ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ 'ਯੂਨਿਟੀ ਸ਼ੋਅ' (ਏਕਤਾ) ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ (ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ) ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ।
Chandigarh: The Punjab Congress held a protest with the participation of labourers under the leadership of Punjab Congress President Amarinder Singh Raja Warring, demanding an increase in daily wages pic.twitter.com/04ilrWTV75— IANS (@ians_india) May 1, 2026
"ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ"
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ " ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ:
Chandigarh: On the Punjab Assembly special one-day session, Congress MLA Pargat Singh says, " there is nothing in it. it is a complete drama. there are four labor laws that modi government had brought to benefit corporations. first of all, bhagwant mann's government implemented… pic.twitter.com/pqzuP6jYB8— IANS (@ians_india) May 1, 2026
- ਸਕਿੱਲਡ (ਹੁਨਰਮੰਦ) ਕਾਮੇ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ
- ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ (ਸੈਮੀ-ਸਕਿੱਲਡ): 19,000 ਰੁਪਏ
- ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ: 15,000 ਤੋਂ 18,000 ਰੁਪਏ
ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਸਾਮਾਨ' (ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਰਸੂਖ) ਦੇਖ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. (CRPF) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ'
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "...ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਹੈ..."
ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ..."
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।— AAP Punjab (@AAPPunjab) May 1, 2026
ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ
ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਗੇ: ਬਾਜਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ... ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਗੇ"
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਜਾਖੜ
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ... ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ... ਕੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ..."
Chandigarh: BJP Punjab President Sunil Jakhar says, " this is a national issue. today, the punjab government is in a state of intoxication... every session is important in its own way and has its own significance. however, when a special session is called, its importance increases… pic.twitter.com/pL8XPmObdY— IANS (@ians_india) May 1, 2026
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।