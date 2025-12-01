ETV Bharat / state

ਦੋ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੱਧ ਠੰਢੇ, ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ (2 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਲਰਟ। ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ।

punjab weather
ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 1, 2025 at 10:04 AM IST

1 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲੋਕ ਠਾਰ੍ਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ 1 ਦਸੰਬਰ ਯਾਨੀ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਠੰਢ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਰ ਹਨ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਐਤਵਾਰ) ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ -1.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ 1.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 26.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਧ ਠੰਢੇ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ -0.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਮਹਿਜ਼ 4.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੰਢੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਲਰਟ ?

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ (1 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ (Colv Wave Alert) ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲ਼ਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਜਾਣੋ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਇਆ -

ਸ਼ਹਿਰਕਿੰਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਕਾਰਡ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ4.4
ਬਠਿੰਡਾ4.4
ਪਟਿਆਲਾ5.9
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਰੋਪੜ6.7
ਲੁਧਿਆਣਾ6.8
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ7.0
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ7.3
ਮੋਹਾਲੀ7.4
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ7.6
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ7.8
ਪਠਾਨਕੋਟ8.9
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਰੂਪਨਗਰ 9.3

