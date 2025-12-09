ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਪਵੇਗੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ, 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਲਰਟ। ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ।
Published : December 9, 2025 at 7:51 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਠੰਢ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਸੁੱਕੀ ਠੰਢ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ (Cold Waver Alert) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਰਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ?
ਜੇਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਮੋਮਵਾਰ) ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 0.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 28.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਜਦਕਿ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 0.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੰਢੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 4.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਲਰਟ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 08-12-2025 pic.twitter.com/WGzR3wCxNw— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) December 8, 2025
ਜਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ -
|ਸ਼ਹਿਰ
|ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ
|ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
|22 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਜਲੰਧਰ
|22 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਲੁਧਿਆਣਾ
|22 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਬਠਿੰਡਾ
|25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਪਟਿਆਲਾ
|25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਫਰੀਦਕੋਟ
|24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ। ਸੁੱਕੀ ਠੰਢ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।