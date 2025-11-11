ETV Bharat / state

ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਠੰਢ, ਜਾਣੋ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਵੱਧ ਅਸਰ, ਟੁੱਟਾ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੀ ਠੰਢ। ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਲਰਟ। ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਕਾਰਡ।

punjab weather update
ਪੰਜਾਬ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 11, 2025 at 12:41 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਰਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ ਬੀਤੇ ਦਿਨ -0.1 ਜਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਲ ਗਿਰਾਵਚ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 29.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।

ਪੀਏਯੂ ਵਿਖੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। (ETV Bharat)

ਲੋਅ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟਾ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ, 1971 ਤੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1980 ਵਿੱਚ 8.6 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 8.7 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਮ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।

ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਲਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ।

punjab weather update
ਪੰਜਾਬ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ (ETV Bharat)

ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ?

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਤਾਪਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਰੂਰ ਰੱਖਣ।

