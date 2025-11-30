ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਠੰਢਾ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੌਸਮ ?

ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ (1 ਦਸੰਬਰ) ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ।

Punjab cold wave alert
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)
Published : November 30, 2025 at 10:40 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਯਾਨੀ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਠਾਰ੍ਹੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ -0.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 27.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।

ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਠੰਢਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ -0.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਮਹਿਜ਼ 2.0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੰਢਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਇਆ -

ਸ਼ਹਿਰਕਿੰਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਕਾਰਡ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ2.0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਬਠਿੰਡਾ6.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ4.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ5.0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ8.0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ

ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਲਰਟ ?

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ (30 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਭਲਕੇ 1 ਦਸੰਬਰ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ (Colv Wave Alert) ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ?

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦਾ ਔਸਤ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 300 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਤਵਾਰ, 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 270, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 262, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ 256 ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ 257 ਏਕਿਊਆਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1, 5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 300 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

