ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ? 'ਆਪ' ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ? 'ਆਪ' ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀ ਸੰਵਾਰੇਗੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ? ਆਖਿਰ ਕਿਊਂ ਛਿੜੀ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ? ਜਾਣੋ...
Published : December 23, 2025 at 3:20 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਮਹੌਲ ਕਾਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਤੰਜ਼ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵਾਲਾ ਤੰਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਰਾਹੀਂ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ AI ਜਨਰੇਟਿਡ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦਾ ਲੋਗੋ ਦੇਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਆਈ ਜਨਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ AI ਜਨਰੇਟਿਡ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਏਆਈ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਿਡ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਨਾਲ ਦਹਾੜਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ੇਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਖੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਸੋਹੀਣ ਹੈ।
ਇਹ ਛਿਪਕਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗਿਓਂ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਛਿਪਕਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ... pic.twitter.com/XZZg7v77EG— AAP Punjab (@AAPPunjab) December 20, 2025
ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਭਖ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰੇਗੀ ? ਕੀ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ? ਕੀ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ? ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆਉਂਣਗੇ ?
ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਆਈ ਜਰਨੇਟ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ?
ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਾਇਣਾਸੌਰ ਅਤੇ ਕੀ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਵਾਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਜਨਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ?
ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਇੱਕ ਆਦਮਖੋਰ ਜਾਨਵਰ ...
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਆਈ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਿਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਡਾਈਨਾਸੌਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਕੌਣ ਸਨ ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਦਮ ਖੋਰ ਜਾਨਵਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜਸਕਰਨ ਸੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੰਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਲਾਕ-ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੌਰ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। -ਜਸਕਰਨ ਸੀਵੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮਾਹਿਰ ਜਸਕਰਨ ਸੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨਿਲ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਮਖੋਰ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਦਿ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।