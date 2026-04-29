5 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਲਬਦਲੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ

5 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਲਬਦਲੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
Published : April 29, 2026 at 3:09 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਲ-ਬਦਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਮੰਡੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਚੀਦੀ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਮਈ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਟੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।