KBC ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੁਣ 'ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ', ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਕਰੋੜ ?
ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਵਰਗੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ...
Published : November 14, 2026 at 2:59 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕੁਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
11 ਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਪਹਿਲੇ 9 ਆਨਲਾਈਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੁੱਲ 11 ਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਰਾਊਂਡ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ 10ਵਾਂ ਅਤੇ 11ਵਾਂ ਰਾਊਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਨਾਮ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਨਰ-ਅੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰਲੇ 10,000 ਰੈਂਕ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸਹਾਈ
ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚਾਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਸੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭੂਗੋਲ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਤੇ ਐਸਡੀਓ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖੇਡੋ, ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਜਿੱਤੋ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੋ।"
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