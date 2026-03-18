ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ 1,44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਕਿਹਾ-1960 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : March 18, 2026 at 3:44 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 1960 ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ (ਫੀਸ) ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 1960 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 1960 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 1,44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1920 ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ 1920 ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 66 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ,ਸੀਐੱਮ ਪੰਜਾਬ
'ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ'
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,'ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 76.5% ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।'
ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਸਾਲ 1920 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ (ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ) ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ 'ਗੰਗਾ ਕੈਨਾਲ' ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।