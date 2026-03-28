ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ, ਦੇਖੋ ਮਨਮੋਹਕ ਤਸਵੀਰਾਂ...

ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ, ਦੇਖੋ ਮਨਮੋਹਕ ਤਸਵੀਰਾਂ...
ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ।
Published : March 28, 2026 at 5:55 PM IST|
Updated : March 28, 2026 at 6:00 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਸਮਾਨ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੌਮਾਂਚ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਉੱਤੇ 27 ਅਤੇ 28 ਮਾਰਚ ਲਈ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸੂਰਿਆ ਕਿਰਨ ਟੀਮ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਹੈ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ?
ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਪਣੇ ਉਡਾਣ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਤੱਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਾਇਲਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਤਜਰਬਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ 'ਤੇ ਇਹ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਸਵੇਰੇ 10:30 ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਡਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ।
ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਤੱਬ ਦਿਖਾਏ ?
ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਤੱਬ ਦਿਖਾਏ ਗਏ:
• ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
• ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਫਲਾਇੰਗ।
• ਖਤਰਨਾਕ ਲੂਪ ਅਤੇ ਰੋਲ ਕਰਤੱਬ
• ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਉਡਾਣ (close formation)।
• ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੀਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਡੈਮੋ।
ਮਹੌਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਬ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ
ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਤੱਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਲੂਪ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।