ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਲੈਣ ਅਕਾਲੀ, ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਲੈਣ ਅਕਾਲੀ, ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ।
Published : December 18, 2025 at 4:00 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
'ਧੱਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੀ ਡੀਸੀ'
ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੀ।'
"ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 40 ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਛਪਵਾ ਲਏ ਹਨ, ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਕਸੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਹੀ ਡੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੇਪਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ।'
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ : ਸੀਐਮ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੌਣ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ'। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੁੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਿਤੇ 3 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ 13 ਅਤੇ 5 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ 11 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਚਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਡਾਇਨਾਸੌਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ।' ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ'। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੁੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਟਰੋਲਿੰਗ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ 'ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ'।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਈ ਇੱਕ ਵੋਟ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੱਸ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਝ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ-ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ?