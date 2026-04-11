ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ ? ਜਾਣੋ

ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੌਸਮ ਰਹੇਗਾ ਖੁਸ਼ਕ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਢੀ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ।

ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 11, 2026 at 12:50 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ? (ETV Bharat)

ਧੁੱਪ ਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਰਹੇਗੀ

ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ 33.2 ਡਿਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 10.2 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਡਿਗਰੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹਲਕੀ ਠੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਸਮ 2-3 ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਮੀਂਹ?

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਬਾਰਿਸ਼ 18.7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 12.8 ਮਿ.ਮੀ. ਬਾਰਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 24.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। - ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ, ਮੁਖੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।"

