'ਆਪ' ਨੇ 7 ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਸਾਲੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਲਟਵਾਰ, 'ਦੱਸਿਆ ਬੇ-ਸਵਾਦੀ ਸਬਜ਼ੀ'

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਤੰਜ ਕੀਤਾ।

CM Mann target 7 AAP MLA after exiting
ਆਪ ਨੇ 7 ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਸਾਲੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਲਟਵਾਰ (Etv bharat ( AAP PUNJAB))
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 25, 2026 at 11:56 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਪ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਜ ਕਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਗੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਦਰਕ, ਲਸਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇ-ਸਵਾਦੀ ਸਬਜ਼ੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਾਨ ਸਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ! ਅਦਰਕ, ਲਸਣ, ਜ਼ੀਰਾ, ਮੇਥੀ ਪਾਊਡਰ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਧਨੀਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਮਸਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 27 ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੇ-ਸਵਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀ ਰਹੀ ! ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਅਤੇ ਲੂਣ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ! ਬਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹਾਅ ਲੱਗ ਗਈ ! ਮਾਨ ਸਾਬ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ 27 ਵਾਲਾ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਲਾਵੇਗੀ !!'

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡੁਬੱਦਾ ਜਹਾਜ਼

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਪ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਅਮਨੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੱਦਾਰ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6/7 ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'

ਆਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੱਦਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਦਾਰ! ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੋਹਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ਼ ਕਮਾਇਆ ਧ੍ਰੋਹ।

"ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ"

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਤ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਾਲੂ, ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਦਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।"

