ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
Published : April 10, 2026 at 2:15 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'
Shri @BhagwantMann ji, Chief Minister of Punjab, met me today in my office in Delhi. We discussed strengthening foodgrain management in Punjab, including enhancing the monthly movement of wheat and rice to ensure seamless procurement operations and efficient storage utilization… pic.twitter.com/5RxRxluaFF— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) April 10, 2026
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੋੋਈ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।'
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
🔹 Cash Credit limit 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਚਣਗੇ ₹500 ਕਰੋੜ
🔹 RDF ਦੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ…
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ।
👉 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
👉 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ…
ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 155 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ FCI ਨੂੰ ਇਸ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
👉 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
👉 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦੇ APS ਦੇ ਲਟਕੇ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ RBI ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਆਜ 0.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ₹500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
RDF ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰੋ
RDF ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਧੂ 5.75 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਬਣਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਬੀਮੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ₹50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ…
'ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ'
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਬੀਮੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ₹50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਓਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੱਬ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜਨ ਵਾਲ਼ੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ…
ਲੇਬਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਲੇਬਰ ਕਈ ਵਾਰ 1.5 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਪੀਐਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'