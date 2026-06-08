ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ CM ਮਾਨ ਨੇ ਘੇਰੀ ਭਾਜਪਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 355 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
Published : June 8, 2026 at 4:42 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਗਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 355 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
June 8, 2026
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ 355 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 67,037 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ NEET ਵਰਗੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਹੈ ਵਧਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ !!— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 8, 2026
👉 ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ JEE ਤੇ NEET ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ
👉 ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ
👉 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼
-CM @BhagwantMann pic.twitter.com/3Z9M6qQqD5
ਸੀਐਮ ਦੀ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਖੰਭ ਦੇਣ ਲਈ 'ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ' ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ - 355 ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 67,037👏🏻— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 8, 2026
👉🏻 ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ 355 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ:
🔹 ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ - 150
🔹 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ - 49
🔹 ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ - 44
🔹 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ… pic.twitter.com/to1cDbNSfa
ਸੀਐਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ !!— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 8, 2026
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ਼ ਆਏ ਹਨ।
-CM @BhagwantMann pic.twitter.com/5YOHdWist4
NEET ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਘੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 93 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰ
'ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ'
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ 25 ਨਵੇਂ ਆਈਟੀਆਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਸਕੋ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰੇਗਾ।