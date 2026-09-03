ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀਏ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ 51% ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖ਼ਰਚ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੇਰੀਆਂ।
Published : September 3, 2026 at 5:25 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨ-ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ!— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 3, 2026
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ @HarpalCheemaMLA ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਅਸਲ ਤੱਥ
👉🏻 ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 51% ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ
👉🏻 ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਔਸਤਨ… pic.twitter.com/kRL6KxG2jb
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @HarpalCheemaMLA ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ !!— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 3, 2026
👉🏻 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
👉🏻 ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ 28% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ 42% pic.twitter.com/aG4rrpIcsS
"ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ"
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,
"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ 28% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।"
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਤਾਰ ਰਹੀ!— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 3, 2026
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ @HarpalCheemaMLA ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਰੱਖੇ DA ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
👉🏻 ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ
👉🏻 ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਿਵਾਇਤੀ… pic.twitter.com/fNYDhrK9Lh
"ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਤਾਰ ਰਹੇ"
ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਗਈ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ!— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 3, 2026
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @DrBaljitAAP ਨੇ DA ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖ
👉🏻 ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ
👉🏻 ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ
👉🏻 DA ਕਿੰਨਾ… pic.twitter.com/obh0mGUnBD
"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ"
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ !!— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 3, 2026
👉🏻 ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼
👉🏻 2016 'ਚ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ
- @AroraAmanSunam
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ pic.twitter.com/d3OJKmzKYE
"ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ"
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: "ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰੀਬ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ।"
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ @AroraAmanSunam ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ !!— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 3, 2026
👉🏻 ਕਿਹਾ, 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ
👉🏻 ਕਰੀਬ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੋਂ ਪੱਕੇ
👉🏻 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ… pic.twitter.com/1POFjXG6Je