ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਗਣਨਾ, ਸੁਣੋ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ?

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਗਣਨਾ ਭਰੀ। ਕਿਹਾ- ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ।

Punjab Cabinet minister sanjeev arora PC
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ
Published : May 2, 2026 at 4:03 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (ETV Bharat)

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 9000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ 12000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

"ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ"

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਆਗਾਮੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖਾਸ ਕਰਕੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ।"

"ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ..."

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। - ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ

ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਵਿਰਾਮ

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।"

