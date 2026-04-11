ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Mundian responded to the allegation
ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਮੂੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 11, 2026 at 7:03 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾਏ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਆਡੀਓ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਰਦੀਪ ਮੂੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ (Etv Bharat)

'ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ'

ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੜਣ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ, ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ?"

ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਂ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।'

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਨਸਾਫ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਲਵੇ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਲਾਹਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਖੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਜੀਰੀਆਂ ਮੀਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ।

