ਟੈਰਿਫ ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਹਾ- 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਅਸਲੀਅਤ'

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 3, 2026 at 5:42 PM IST

3 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

'ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਭ'

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 3 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।'

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅੱਜ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੈੱਡ ਇਕਾਨਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਹੁਣ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੁ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸੋਚੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ।'

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਨੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਜਿਬ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੈ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਜਰੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।'

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਨੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।'

