'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ

'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ
Published : February 23, 2026 at 1:03 PM IST|
Updated : February 23, 2026 at 1:23 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਲਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਫੂਡ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਾਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਮਾਰਚ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ), 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ 8 ਮਾਰਚ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅੱਜ ਦਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ।" ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'