ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026: ਜਾਣੋ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਏ ਐਲਾਨ....
Published : March 8, 2026 at 3:09 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 2,60,437 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ "ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਗਾਰੰਟੀ-ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ" ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਸਵ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ...
- ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ
ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ₹19,279 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7 ਫੀਸਦ ਵੱਧ।
ਪੰਜਾਬ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ।
ਸਿੱਖੀਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹3,500 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਸੀਟਾਂ 35,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 52,000 ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 11 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਸ਼ੁਰੂ।
- ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ
ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ।
ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 6.5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ।
900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ।
- ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 565
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 316
107 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
55% ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
- ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕ
143 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
308 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,432 ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ₹351 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਧਾਰ
23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 42 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਸਿਹਤ ਭਰਤੀ
2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 934 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
400 ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
400 ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 500 ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ₹15,377 ਕਰੋੜ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ₹7,715 ਕਰੋੜ।
ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ 33% ਸਬਸਿਡੀ।
ਸਿੱਧੇ ਬੀਜੇ ਗਏ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹1,500 ਸਹਾਇਤਾ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ 80% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ।
- ਬਾਗਬਾਨੀ
ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ₹1300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।
2035 ਤੱਕ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 4.59 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17.34 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
- ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ
90% ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਟੀਚਾ।
- ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ
ਬਿਜਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼।
₹70 ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ।
₹200 ਪੁਰਾਣੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ।
₹25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ।
₹8,000 ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ।
- ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਹਰ ਕਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ₹10 ਕਰੋੜ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ
ਕੁਲ ਬਜਟ ₹1,170 ਕਰੋੜ
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ
AMRUT 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ₹3504 ਕਰੋੜ ਦੇ 214 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ₹7,257 ਕਰੋੜ
- ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
5.21 ਲੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
2025 ਵਿੱਚ ₹55,000 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ - ਰਿਕਾਰਡ
ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ₹2,805 ਕਰੋੜ
- ਰੁਜ਼ਗਾਰ
2022 ਤੋਂ 63,943 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ
70,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ
ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ₹287 ਕਰੋੜ
- ਖੇਡਾਂ
3,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ।
1,000 ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ 6,000 ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ 5,000 ਨਵੇਂ ਜਿੰਮ।
ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ₹1,791 ਕਰੋੜ।
- ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 36,686 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
52,331 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
33,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ
12,000 ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: