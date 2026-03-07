ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026: ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰੇਗੀ ਝੋਲੀ ! ਜਾਣੋ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬੋਝ

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026: ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰੇਗੀ ਝੋਲੀ ! ਜਾਣੋ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬੋਝ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਤਵਾਰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : March 7, 2026 at 7:32 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਾਰੰਟੀ- 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਮ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਓ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਲੋੜ ?
ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖਰਚਾ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲੱਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 1.4 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1.07 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ?
ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਔਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 60-70 ਲੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 7,000 ਤੋਂ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ (ਲੱਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ) ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸਕੀਮ ਲਈ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕੱਢਣਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਣੋ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਸਿਰ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ
ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਕੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਫਆਰਬੀਐਮ ਐਕਟ ਦੀ ਲਿਮਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਥਿਰਤਾ (Debt Unsustainability) ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਬਿਮਲ ਅੰਜੁਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਥੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਓਨਾ ਫਲ ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿਥੋਂ ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲਾਭ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਥੋੜਾ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ' 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜਟ 'ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ' ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। -ਡਾ. ਬਿਮਲ ਅੰਜੁਮ,ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚੇ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਬਿਮਲ ਅੰਜੁਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਜਟ ਲੱਗਭਗ 54,968 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ 35,168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 19,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦਾ 76% ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (NITI Aayog) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਮੈਕਰੋ ਐਂਡ ਫਿਸਕਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਆਫ ਪੰਜਾਬ' ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਰਾਜ ਨੇ 20,769 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ 4.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਹ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਇੰਡੀਆ (PRS India) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 2025-26 ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੂਬੇ ਦਾ 'ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ' ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ?
ਡਾ. ਬਿਮਲ ਅੰਜੁਮ ਅਤੇ ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ) ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਵੇਗੀ ?
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁੱਭ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 8 -9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣਗੇ। ਠੀਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। -ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ,ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ
