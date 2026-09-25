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'ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ', ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Kewal Dhillon in Ludhiana
'ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ' (Etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 25, 2026 at 5:29 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ : ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ,ਭਰਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਛੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 40 ਤੋਂ 50 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਬੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ।

ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।

'ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ (Etv bharat)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਪਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।'


ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਘਰ ਘਰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਆਂਡੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਇਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।'

TAGGED:

PUNJAB GOVT DRUG INDIA
FAMILIES AFFECTED BY DRUG ABUSE
BJP PRESIDENT TARGETED PUNJAB GOVT
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ
DRUG ABUSE

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