ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧੂਰੀ ਰੈਲੀ: ਚੁਟਕਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦਾ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਤੰਜ
ਮੁੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : June 7, 2026 at 7:42 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਪਹੁੰਚੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ… pic.twitter.com/gQERRyBcfU— BJP PUNJAB (@BJP4Punjab) June 7, 2026
ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਚੱਲਦੇ— BJP PUNJAB (@BJP4Punjab) June 7, 2026
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ M.S.P ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ - ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ pic.twitter.com/5RQaIlOkzg
ਸੀਐਮ ਮਾਨ 'ਤੇ ਸੈਣੀ ਦਾ ਤੰਜ਼
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ’ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ,ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ। pic.twitter.com/zoamtrtUZU— BJP PUNJAB (@BJP4Punjab) June 7, 2026
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਧੂਰੀ ਤੋੋਂ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ
ਧੂਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ-ਵੱਸਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ M.S.P ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ— BJP PUNJAB (@BJP4Punjab) June 7, 2026
ਭਾਜਪਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ - ਸ.ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ pic.twitter.com/J6pq6TD6ht
"ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ , ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 2027 ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇਗਾ। AAP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"- ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ,ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 2027 ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇਗਾ— BJP PUNJAB (@BJP4Punjab) June 7, 2026
AAP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ - ਸ.ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ pic.twitter.com/LnT4abn0r7
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਲਿਆਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਭਾਜਪਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।"
ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ— BJP PUNJAB (@BJP4Punjab) June 7, 2026
ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ - ਸ.ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ pic.twitter.com/SSgoZtKM5k