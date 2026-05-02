CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
Published : May 2, 2026 at 3:53 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ "ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਡੱਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ ਭਾਜਪਾ
ਉਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
2019 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ @BhagwantMann ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਅੱਜ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।— BJP PUNJAB (@BJP4Punjab) May 2, 2026
'ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ'
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਮੁਲਾਕਾਤ - ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ pic.twitter.com/eOJbbGTlVg— BJP PUNJAB (@BJP4Punjab) May 2, 2026
'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ'
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ ਭਲਕੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਲਾਤ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਹਲਾਤ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ।"
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੋਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ…— BJP PUNJAB (@BJP4Punjab) May 2, 2026
'ਅੱਜ ਖੋਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ'
ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੋਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ 2027 ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"