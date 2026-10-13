ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਲਾਏ ਸਿਆਸੀ ਪੋਸਟਰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਕਾਰੇ
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੋਇਆ, ਬੋਰਡ ਬੋਲਿਆ- ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ।
Published : October 13, 2026 at 12:26 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 4.48 lakh ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਬੋਰਡ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ।
ਪੋਸਟਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਰੋਕਣ, 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਕੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?" ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੋਸਟਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।