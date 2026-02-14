ਗਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ, ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ 'ਚ ਨਾਂ ਦਰਜ

ਗਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ, ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ 'ਚ ਨਾਂ ਦਰਜ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : February 14, 2026 at 7:17 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸਵੈ ਰਚਿਤ ਅੱਠ ਕਵਿਤਾਵਾਂ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੰਡਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਰਚਿਤ ਅੱਠ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਵੈ ਰਚਿਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਅਤੇ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕਵਿਤਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਰਚਿਤ ਅੱਠ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਂਦੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲਗਨ ਉਸਨੂੰ ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁਦ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।" ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 2014 ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਵੈ ਰਚਿਤ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
"ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਸ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ।" -ਗਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ
'ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ'
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
'ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ'
ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੀਰੂ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ "ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੜਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
"ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੜਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" - ਨੀਰੂ ਗਰਗ, ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
'ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ'
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਭੂਆ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਅਤੇ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਲ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।