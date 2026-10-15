ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕਤਲਕਾਂਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ...
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 15, 2026 at 2:49 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਗਿੱਲ ਇਲਾਕਾ ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਜਗਰਾਉਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਿੱਲ ਨਹਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਹੋਏ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ।
ਬੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
'ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ'
"ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।- ਮੈਂਬਰ , ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ
ਇੰਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਝੋਟਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਸੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ?
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਝੋਟਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 'ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ।
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