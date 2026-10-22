ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ-ਬੋਲ, ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਹੀ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ,ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
Published : October 22, 2026 at 3:56 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਰ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੇ ਪੱਤਰ ਹੋਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੀਏ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।"
ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸਨ। ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਪਸੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"- ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ
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