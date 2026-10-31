ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਟਿਕਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ !
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ...?
Published : October 31, 2026 at 6:06 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ" ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਚ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਭੋਂਡਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ
100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਘੁਟਾਲਾ
ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੀਅਲਟੀ ਕੰਪਨੀ 'ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰੀਅਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ' (Hampton Sky Realty Ltd) ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ (ਫ਼ਰਜ਼ੀ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਬਰਾਮਦ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 102.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ (Proceeds of Crime) ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ: ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 55.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
"ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।ਲੁੱਟ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ"-ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ: "ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ?"
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ "ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੰਗੀਨ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾਗ਼ਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਅਕਸ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਗੂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
"ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।"- ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ,ਬੁਲਾਰਾ, ਭਾਜਪਾ
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪੱਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਂ।"
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ: 2022 ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਬਨਾਮ 2025 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਸੀਟ 'ਤੇ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਹਨ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (2022)
2022 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਸੀ ਗੋਗੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਸੀ ਗੋਗੀ ਆਪ (AAP) | 40,443 | 34.46% ਜੇਤੂ (7,512 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ)
ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕਾਂਗਰਸ (INC) | 32,931 | 28.06% ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜਪਾ (BJP) 28,107 ਕੁੱਲ ਵੋਟ 23.95% ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ
ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 10,072 ਕੁੱਲ ਵੋਟ 8.58% ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ (ਜੂਨ 2025)
ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਸੀ ਗੋਗੀ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ:
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਆਪ (AAP) | 35,179 ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ 39.36% ਜੇਤੂ (10,637 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ)
ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕਾਂਗਰਸ (INC) 24,542 ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 27.46% ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ
ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਭਾਜਪਾ (BJP) 20,323 22.74% ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ
ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 8,203 ਕੁੱਲ ਵੋਟ 9.18% ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ (Nomination Paper)
ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ (Attestation) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ (Proposer) ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (RO) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ (Oath)
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੇਲੇ ਹਲਫ਼ (ਸਹੁੰ) ਚੁੱਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਸਕੇ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ (Campaigning)
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ (Interim Bail) ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 62(5) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ (ਭਾਵੇਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ) ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ (ਸਿਰਫ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ/Preventive Detention ਵਾਲੇ ਡਾਕ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ)।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਤਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
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