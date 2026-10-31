ਮੁੜ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ 'ਆਪ' MLA ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ?, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ...

ਮੁੜ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ 'ਆਪ' MLA ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ?, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ...
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪੱਪੀ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ...ਪੜ੍ਹੋ
Published : October 31, 2026 at 5:31 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੱਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਪੱਪੀ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸ਼ੋਕ ਪੱਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।"
"ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਹੈ,ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਟਿਕਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉਮਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"- ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ,ਵਿਧਾਇਕ,ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
'ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਟਿਕਟ'
ਐਮਐਲਏ ਅਸ਼ੋਕ ਪੱਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮਐਲਏ ਪੱਪੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 32 ਹਜ਼ਾਰ 789 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇਬੀ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 27,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਐਮਐਲਏ ਪੱਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਚਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: