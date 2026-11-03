'ਆਪ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ, 2 ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ !
'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : November 3, 2026 at 3:26 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 14 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 7 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ:
ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮਾਣੂਕੇ, ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਦਾਖਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਏ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਪਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਗਲੀ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਟਾਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਗਰਾਓਂ (ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ): 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀਟ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਬੀਬੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਜੇ ਦਾਨਵ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੇ ਦਾਨਵ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਦਾਨਵ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।"
ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ: ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਸੀਟ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। 'ਆਪ' ਦੇ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੇ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਕੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਆਪ ਸੀਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ: "ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ" 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ।
ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤੰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਡਰੋਂ 'ਆਪ' ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ (Anti-Incumbency): ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
"ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਨੇ ਲਏ ਹਨ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ।"-ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ,ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ
ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ: ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ, ਜੋੜਾਮਾਜਰਾ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਜਪਾ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜੂ ਖਿੱਲਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ।"
"ਜੇ ਇਹ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਜੋ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।"-ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਆਗੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
2022 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 14 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੂੰਝਾਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ 14 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਸੀਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਈ ਸੀ।
"'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਦਕਿ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾ-ਫਟਾ ਉਮਦੀਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"-ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਬਹੁ-ਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਭਾਰ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ, ਕੇਂਦਰੀ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 'ਆਪ', ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ: ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣੂਕੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ।
"ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2027 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਤੈਅ ਹੈ।"-ਨੀਲ ਗਰਗ, ਬੁਲਾਰਾ, ਆਪ
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