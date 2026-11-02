AAP ’ਚ ਮੇਰੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀ internship, ਜੋ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

AAP ’ਚ ਮੇਰੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀ internship, ਜੋ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾਮਾਜਰਾ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
Published : November 2, 2026 at 4:06 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
"ਮੇਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਪਿਸ ਆਏ।"- ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਖੈਰ, ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
'ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਬਦਤਰ'
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।"
"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਡਬਲ-ਇੰਜਣ' ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2007, 2008 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ"- ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ
'ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਿਛੜ ਰਿਹਾ'
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ।"
#WATCH | Delhi: After joining BJP, Kunwar Vijay Pratap says, "In Punjab, the Aam Aadmi Party is finished; Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann themselves have brought about its end. The Aam Aadmi Party, for all practical purposes, no longer exists. A 'double-engine' government will be formed in Punjab as well." He says, "As for the crime rate, I served as an SP in Amritsar; back in 2007, 2008, and 2009, we completely eradicated both the drug menace and crime. However, after I left, the situation was never brought under control again..."— ANI (@ANI) November 2, 2026
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੌਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਸਕਦੀ -ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ
ਕੌਣ ਹਨ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਲਨ। ਉਹ 1998 ਬੈਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ’ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਕਰੀਅਰ
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਰੀਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (BDPO) ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1998 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ।
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ?
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ - ਸ਼੍ਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ https://t.co/1efIIpfV30— BJP PUNJAB (@BJP4Punjab) November 2, 2026
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
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