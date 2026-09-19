ETV Bharat / state

ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ 'ਤੇ ਮੱਚਿਆ ਹੜਕੰਪ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ, ਨਹੀਂ...

ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

LUMPY SKIN DISEASE
ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਅਲਰਟ (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 19, 2026 at 6:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਠਿੰਡਾ: ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਕੀ? ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? (ETV BHARAT)

ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ?

ਮੀਂਹ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਮੱਛਰਾਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਚੜਾਂ ਵਰਗੇ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ:

  • ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋਣਾ
  • ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਗੰਢਾਂ ਜਾਂ ਨੋਡਿਊਲ ਬਣਨਾ
  • ਸਿਰ, ਗਰਦਨ, ਲੱਤਾਂ, ਥਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਢਾਂ ਆਉਣਾ
  • ਚਮੜੀ ’ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬਣਨਾ
  • ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣਾ
  • ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਘਟਣਾ ਹਨ।
  • ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੈ।
LUMPY SKIN DISEASE
ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ (etv bharat)

ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

LUMPY SKIN DISEASE
ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ (etv bharat)

ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ?

LUMPY SKIN DISEASE
ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? (etv bharat)

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪਸ਼ੂ ਧਨ 'ਤੇ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

LUMPY SKIN DISEASE
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ (etv bharat)

"ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਕ, ਕੋਪਰ,ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਲਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਇਮਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।"-ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਫਾਰਮਰ

LUMPY SKIN DISEASE
ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ? (etv bharat)


ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏ ਐਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ 1,59,000 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪੋਜੀਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

LUMPY SKIN DISEASE
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ (etv bharat)

ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਲਾਹ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹਰ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਰੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਕਾ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

LUMPY SKIN DISEASE
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ (etv bharat)

"ਮੈਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਅੱਠ-ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"-ਸੋਨੂੰ,ਫਾਰਮਰ

LUMPY SKIN DISEASE
ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਰਾਬਤਾ (etv bharat)


ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁਚੇਤ

ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੋਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਸਿਰਫ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦਾਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਮਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਦੇਣ।"

LUMPY SKIN DISEASE
ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਪੇਟ ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ (etv bharat)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

LUMPY SKIN DISEASE
ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ
ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ
ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਟੀਕਾਕਰਨ
LUMPY SKIN DISEASE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.