ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ: 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ...
Published : June 6, 2026 at 7:26 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਬਣੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ? ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ? ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹਨ...
ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ?
ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ 1975 ਦੇ HP Tolls Act ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ/ਜੀਪ ਦਾ ਰੇਟ 100 ਰੁਪਏ, 6-12 ਸੀਟਰ ਦਾ 130 ਰੁਪਏ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ 800 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ?
26 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ CM ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ/ਟੋਲ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 185 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 228 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੋਧੀ ਟੋਲ ਨੀਤੀ 2026-27 ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 54 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 250 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਾਜਸਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਖਿਆ ਵਿਵਾਦ ?
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰਪਾਲ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ, ਨੰਗਲ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ BJP ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ "rationalise" ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Revenue Deficit Grant ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 5km ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਪਾਸ ਮਿਲਣਗੇ। CM ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
Shimla, Himachal Pradesh: Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu says, " this is not a new tax. it has been in place for the last 20–25 years to help protect himachal pradesh’s environment. therefore, it would be incorrect to describe it as a newly imposed tax. if there are any… pic.twitter.com/TYRMUmxz9J— IANS (@ians_india) June 5, 2026
ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਤੇ "One Nation, One Tax" ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ "bankrupt" ਹੋਣ ਕਰਕੇ "illegal taxes" ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ reciprocal tax ਲਾਏਗਾ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "Punjab also knows how to impose taxes"। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਹਿਮਾਚਲ-ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ (RDG) ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨੀ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ “ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ”ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" -ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ
'ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ' ਕੀ ਸੀ ?
ਜੂਨ 2026 'ਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਮਨਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ "ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ" ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "symbolic protest" ਸੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੰਕੇਤਕ ਟੈਕਸ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।