ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ 'ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
Published : May 21, 2026 at 6:44 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ 'ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
The Punjab and Haryana High Court has rejected the contempt petition filed by Congress leader Sukhpal Singh Khaira. Action had been taken to remove his possession from the land in his ancestral village. The court observed that the disputed land was part of a panchayat pathway and… pic.twitter.com/RvI6khDF1H— IANS (@ians_india) May 21, 2026
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਖੁੰਝ ਗਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਢਾਹਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੀਮਤ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗਾ।"
I’ve learnt about the adverse judgment by the Hon’ble High Court today in a contempt petition filed by me regarding vindictive demolition of a part of my ancestral property in my native village.— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) May 21, 2026
Unfortunately the Hon'ble judge missed my main prayer that while demolishing a gate…
ਆਪ ਦਾ ਤੰਜ
ਆਪ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੇਤ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਇਜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਹਿਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ।"
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਝਾੜ!— AAP Punjab (@AAPPunjab) May 21, 2026
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਦਲੇ, ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ, ਉਲਟਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਲੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੇਟ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ।