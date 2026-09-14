"ਜੱਜ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ": 76 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟਿੱਪਣੀ
ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ।
Published : September 14, 2026 at 1:56 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ 76 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਵਾਲ ਉਰਫ਼ ਦੇਵ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
"ਜੱਜ ਵਿਖਾਵੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਹਿੰਮਤ"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ "ਜਦੋਂ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ (spine) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ।
ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨਹੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰੀਆਨਾ ਅਤੇ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰੀਆਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ.ਡੀ. ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ED ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਕਾਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ "ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ (925 ਕਿਲੋ ਕੇਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ 1 ਟਨ ਸੂਡੋਐਫੇਡ੍ਰਿਨ) ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਹ 2016 ਤੋਂ ਸੰਮਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।" ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਨਫਿੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕੰਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਲ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 22 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।