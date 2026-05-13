Punjab 12th Result : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦਿਵਾਂਸ਼ੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

Punjab 12th Result : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦਿਵਾਂਸ਼ੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਹਾਨੀ ਅਤੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ।
Published : May 13, 2026 at 3:43 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਹਾਨੀ ਚੌਹਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀਸੀਐੱਮ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਂਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਵਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਆਈਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ
ਟਾਪਰ ਦਿਵਾਂਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।"
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। - ਦਿਵਾਸ਼ੀ, ਟਾਪਰ
"ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿਵਾਸ਼ੀ ਥਰਡ ਨਹੀਂ ਫਸਟ"
ਦਿਵਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਕੂਲ ਦੇ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਾਪ 10 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਵਾਂਸ਼ੀ ਨੇ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥਰਡ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫਸਟ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਾਪ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਸਦੀ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।"
