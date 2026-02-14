ETV Bharat / state

ਪੁਲਵਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ! ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਛਲਕਿਆ ਦਰਦ

ਪੁਲਵਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 'ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ'।

Pulwama martyr Jaimal Singh
ਪੁਲਵਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 14, 2026 at 3:51 PM IST

2 Min Read
ਮੋਗਾ: ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 40 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਸ਼ਹੀਦ” ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹੀਦ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਮਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਲੋਟੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੱਤਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਭਾਵੁੱਕ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।

'ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ'

ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

Pulwama martyr Jaimal Singh
ਪੁਲਵਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

'ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਮਾਣ'

ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਜੂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਪੁੱਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾਂ ਜਮਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜ ਲੱਗੀ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੋਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 18 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

Pulwama martyr Jaimal Singh
ਪੁਲਵਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਸ

ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ?

