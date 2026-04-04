10 ਲੱਖ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ! ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਆਪ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ

REFUSED TREATMENT ON HEALTH CARD
ਪਲਸ ਹਸਪਤਾਲ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ (ETV Bharat)
Published : April 4, 2026 at 3:51 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਡ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਨੀਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ 10 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ।"

ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪ ਆਗੂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ (ETV Bharat)

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਮਾਮਲਾ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜੇ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਮਾਮਲਾ (ETV Bharat)

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰਿਸ਼ਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ।

