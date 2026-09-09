SPECIAL: PU ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਨਮਾਨ
ਧਨੰਜੈ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ‘ਐਡਮਿਟਡ’ ਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ, 68ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : September 9, 2026 at 6:54 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਪੱਧਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਨਾਮ ਹੈ ਧਨੰਜੈ ਚੌਹਾਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 'ਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' (Commendation Certificate) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੌਂਸਲੇ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਨੰਜੈ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਸਫ਼ਰ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਸਨਮਾਨ- ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੈਰਿਟੋਰੀਅਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ 'Commendation Certificates' ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਧਨੰਜੈ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 32 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਧਨੰਜੈ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (ਗਵਰਨਰ), ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਕੌਣ ਹਨ ਧਨੰਜੈ ਚੌਹਾਨ? - PU ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਧਨੰਜੈ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧਨੰਜੈ ਚੌਹਾਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2001- 2002 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ NALSA ਫੈਸਲੇ (ਜਿਸ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ 'ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਨੰਜੈ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣੇ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੈਂਡਰ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ (Gender Identity) ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।" ਪਰ, ਧਨੰਜੈ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਨੰਜੈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੱਖਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਲੜਾਈ- ਪਛਾਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ (Washroom) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਲ (Male) ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ (Female) ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਨ। ਧਨੰਜੈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।" ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (VC) ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ।
'ਵੱਖਰਾ ਹੋਸਟਲ...ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਰਾਖਵੀਂ'
ਪਰ, ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ (Hostel) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਧਨੰਜੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੋਸਟਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (Anti-Discrimination Cell) ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਨੰਜੈ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ- ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ?
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਧਨੰਜੈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਹੈ।
- ਰਿਹਾਇਸ਼- "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ," ਧਨੰਜੈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. (EWS - Economically Weaker Section) ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਰੁਜ਼ਗਾਰ (Employment): ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Reservation) ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਧਨੰਜੈ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੈਕਸ ਵਰਕ (Sex Work) ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
- ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (Health Care): ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੈਂਡਰ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ (Gender Affirmation Surgery) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (Identity Documents): ਧਨੰਜੈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "2014 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।"
"ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ"
ਧਨੰਜੈ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
"ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੇਲ, ਫੀਮੇਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।" -ਧਨੰਜੈ ਚੌਹਾਨ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੂਮੈਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਲਰ ਚਲਾਉਣ, ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (Skill Development) ਕੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਧਨੰਜੈ ਚੌਹਾਨ ?
ਧਨੰਜੈ ਚੌਹਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ‘ਸਕਸ਼ਮ ਟਰੱਸਟ’ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿਵਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਧਨੰਜੈ ਚੌਹਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਰੋਕਣ (Anti Discrimination Committee) ਲਈ ਬਣੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਧਨੰਜੈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ
ਧਨੰਜੈ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ‘ਐਡਮਿਟਡ’ ਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ 68ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ
ਧਨੰਜੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਕਰੀ, ਇਲਾਜ, ਘਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ, 2016 ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਤੱਕ
2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੱਕ ਧਨੰਜੈ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਧਨੰਜੈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ।