"ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜੇਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ" ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਭੜਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

JE KAUSHAL JAIN SUSPENSION CASE
ਜੇਈ ਕੌਸ਼ਲ ਜੈਨ ਸਸਪੈਂਡ ਮਾਮਲਾ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 17, 2026 at 8:05 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਗੁਲਾਬਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਜੇਈ ਕੌਸ਼ਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਾਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇਈ ਕੌਸ਼ਲ ਜੈਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ (Etv Bharat)

"ਗੁਲਾਬਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ"

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ "ਗੁਲਾਬਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਮੋਟਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੇਈ ਕੌਸ਼ਲ ਜੈਨ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇਈ ਕੌਸ਼ਲ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।"

"ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਜੇਈ ਕੌਸ਼ਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ"

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਗੈਰ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਜੇਈ ਕੌਸ਼ਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇਈ ਕੌਸ਼ਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।" ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ, ਏ.ਓ.ਜੇ.ਈ. ਜੇ.ਈ.ਕਾਉਂਸਲ ਪੈਸਕੋ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਆਦਿ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੌਸਲ ਜੈਨ ਜੇ.ਈ. ਦੇ ਮੁਅਤਲੀ ਆਰਡਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੌੜ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਕਸੀਅਨ ਮੌੜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਗੂ

"ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ"

ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਜੇਈ ਕੌਸ਼ਲ ਜੈਨ ਸਸਪੈਂਡ ਮਾਮਲਾ
WARNING TO ELECTRICITY WORKERS
ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਿਤਵਾਨੀ
ELECTRICITY WORKERS PROTEST
JE KAUSHAL JAIN SUSPENSION CASE

