ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਬਣੀ TOPPER : ਭਾਵੁਕ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੰਝੂ, ਬੋਲੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਪੁੱਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Published : May 11, 2026 at 5:58 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਤੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਰਲੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਲੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 650/646 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਲੀਨ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਲੀਲ ਵੱਲੋਂ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ 'ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਹੈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਰਲੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸ-ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸਰਸਵਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜੈਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ।"
ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ?
ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਰਲੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਲੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ 4 ਵਜੇ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ 9-10 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ।"
ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਆਏ ਹੰਝੂ
ਧੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਲੀਨ ਦਾ ਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਰਲੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਲੀਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ।"
ਹਰਲੀਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਰਲੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਲੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੱਗ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉਸਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।