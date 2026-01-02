ETV Bharat / state

PRTC PUNBUS ਮੁਲਾਜ਼ਮ 27 ਡੀਪੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਘੇਰਾ, ਕਰਨਗੇ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਰੈਲੀ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ?

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਠਕ, 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਡੀਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 2, 2026 at 5:49 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸੜੂ ਭਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਠਕ, 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 27 ਡੀਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ। (ETV Bharat)

27 ਡੀਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ PRTC PUNBUS ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 27 ਡੀਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ RTC PUNBUS ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਣੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

'ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼'

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ PRTC ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ PRTC ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ PRTC PUNBUS ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਨਬਸ
PRTC PUNBUS
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
